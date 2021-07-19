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بالفيديو.. إنقاذ عجوز هندي من الموت دهسا بعجلات القطار

بالفيديو.. إنقاذ عجوز هندي من الموت دهسا بعجلات القطار
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

نجا عجوز هندي من الموت بأعجوبة حيث علق أسفل قطار متحرك في مدينة مومباي خلال محاولته عبور السكة قبل أن يتدخل سائق القطار في الوقت المناسب ويوقفه.

العالم- منوعات

ووقع الحادث حسب هيئة السكك الحديدية الهندية، عندما حاول هاري شانكار (70 عاما) اجتياز السكة مع انطلاق القطار من محطة كاليان في مومباي.

وأوضحت الهيئة أن العجوز خلال عبوره القضبان سقط وعلق تحت القطار، قبل أن يلحظه عدد من عمال القطار الذين صرخوا بسرعة لإيقاف القطار.

إنقاذ عجوز هندي من الموت دهسا بعجلات القطار

واستخدم سائق القطار على الفور مكابح الطوارئ، وسحب الرجل المسن حيا.

وحذرت الهيئة من عبور السكك الحديدية، مؤكدة أن ذلك قد يكون قاتلا.

وأعلنت عن مكافأة 2000 روبية لعمال القطار على تدخلهم في الوقت المناسب لإنقاذ حياة الرجل المسن.

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