بالفيديو.. إنقاذ عجوز هندي من الموت دهسا بعجلات القطار

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ووقع الحادث حسب هيئة السكك الحديدية الهندية، عندما حاول هاري شانكار (70 عاما) اجتياز السكة مع انطلاق القطار من محطة كاليان في مومباي.

وأوضحت الهيئة أن العجوز خلال عبوره القضبان سقط وعلق تحت القطار، قبل أن يلحظه عدد من عمال القطار الذين صرخوا بسرعة لإيقاف القطار.

إنقاذ عجوز هندي من الموت دهسا بعجلات القطار

واستخدم سائق القطار على الفور مكابح الطوارئ، وسحب الرجل المسن حيا.

وحذرت الهيئة من عبور السكك الحديدية، مؤكدة أن ذلك قد يكون قاتلا.

وأعلنت عن مكافأة 2000 روبية لعمال القطار على تدخلهم في الوقت المناسب لإنقاذ حياة الرجل المسن.