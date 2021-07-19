الشيخ الغريب: ندعو أصحاب الشأن في لبنان للاتفاق على تشكيل حكومة بأسرع وقت

العالم _ لبنان

وأوضح ​ شيخ نصر الدين الغريب​،قائلاً: ان "العيد هذا العام يترافق مع أزمة غير مسبوقة، ولعل أكثر من أصيب بنيرانها هم عائلات الطبقات الفقيرة وتبعتها الطبقة المتوسطة، هذه النيران المشتعلة بسبب غلاء ​الأسعار​ وإنهيار العملة اللبنانية ومعها أزمة صحية حتى بات المواطن اللبناني يذل كل يوم أمام ​محطات المحروقات​ ويتوسل الحصول على ​الدواء​، مشاهد مثقلة بتضحيات شعب ينازع منذ سنين عديدة في وجه الأزمات، وللأسف ما من دولة تساند وترأف بشعبها في حين المكاسب والمصالح الشخصية أعمت قلوب وعقول البعض غير آبهين بمصير الشعب".

ودعا الغريب لـ"تكاتف الجهود بعيدا عن أي حسابات ضيقة، ف​الأزمة​ خانقة والمشاكل والجوع و​الفقر​ يطرق الأبواب دون تمييز، لذلك من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني أن نعمل يدا بيد لنكون إلى جانب أهلنا ونساند بعضنا لنجتاز هذه المرحلة وننتصر على مشكلة تهدد كل بيت، وندعو العلي القدير أن يلهم في هذه الأيام المباركة أصحاب الشأن كي يجتمعوا ويتفقوا على تشكيل ​حكومة​ بأسرع وقت تبدأ بتنفيذ برنامج إصلاحي واضح وجذري لإنقاذ البلاد والعباد من فساد ثلاثين سنة ونصف".