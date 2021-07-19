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نقابة الصاغة تستعد لإصدار ليرة ذهبية تحمل صورة الرئيس الأسد

نقابة الصاغة تستعد لإصدار ليرة ذهبية تحمل صورة الرئيس الأسد
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال نقيب الصاغة السوري غسان جزماتي إن النقابة أعدت مشروعا لإصدار مسكوكة ذهبية على شكل ليرة، على وجهها الأول بورتريه نصفي نافر للسيد الرئيس وعلى وجهها الثاني عبارة “بمناسبة الاستحقاق الرئاسي” بوزن إجمالي لليرة المقترحة 8 غرامات من الذهب عيار 21 قيراطا وبقطر 22 ملم (هي ذات قياسات الليرة الذهبية السورية)،

العالم - سورية

واوضح جزماتي ان مشروع الليرة الذهبية هذه سيستكمل أسباب صدوره عبر القنوات الرسمية وصولا إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وعن أسعار الذهب قال نقيب الصاغة إن غرام الذهب سجل يوم الخميس 161 ألف ليرة سورية على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا والتي وصلت يومها الى 1835 دولارا، مبينا ان معاودة الأونصة العالمية الانخفاض إلى مستوى 1813 دولارا (يوم أمس السبت)، دفع النقابة إلى تعديل السعر بتخفيض ألفي ليرة سورية لصبح سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطا 159 ألف ليرة سورية،

في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطا سعر 136286 ليرة سورية، أما الليرة الذهبية السورية فبلغ سعرها 1,35 مليون ليرة سورية في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية سعر 5,7 ملايين ليرة سورية، وضمن ذات السياق فقد بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطا 1,4 مليون ليرة سورية لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطا 1,35 مليون ليرة سورية.

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