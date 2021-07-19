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سنودن: على مجموعة "NSO" الإسرائيلية مسؤولية جنائية عن حوادث قتل واعتقالات

سنودن: على مجموعة
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

دعا الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية "إدوارد سنودن" إلى مقاضاة شركة مجموعة "NSO" الصهيونية التي يعتقد أن أجهزتها استخدمت في تعقب صحفيين وسياسيين.

العالم-الامريكيتان

وعلق الموظف الاستخباراتي السابق المقيم في روسيا على نشر نتائج تحقيق أشارت إلى أن برنامج Pegasus الخبيث من تطوير الشركة الصهيونية المستخدم من قبل الأجهزة الاستخباراتية لتعقب مجرمين وإرهابيين، تم استخدامه في التجسس على سياسيين ورجال أعمال ونشطاء وصحفيين ومعارضين عبر العالم.

ورأى سنودن بهذا الخصوص أن تصبح قصة مجموعةNSO" " قصة السنة، معربا عن قناعته بأن الشركة المذكورة "يجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية المباشرة عن مقتل واعتقالات" أشخاص تم اختراق بياناتهم الشخصية بواسطة برنامج Pegasusكما دعا سنودن إلى فرض حظر شامل على بيع برامج التعقب.

يذكر أن الشركة الصهيونية قد زعمت سابقا أنها كانت تبيع البرنامج فقط للحكومات المسؤولة من أجل ما اسمته منع ارتكاب هجمات إرهابية وجرائم أخرى.

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سنودن: على مجموعة "NSO" الإسرائيلية مسؤولية جنائية عن حوادث قتل واعتقالات

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