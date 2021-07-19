استدعاء رياض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني

العالم _ لبنان

ويزداد الخناق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فلم يعد يستطيع التملّص من التداعيات الكارثية لسياساته في إدارة مصرف لبنان، وصولًا إلى مواجهته لاتهامات بتبييض الأموال واختلاسها والانتفاع من وظيفته لتمرير أعمال غير قانونية.



وبعد استدعائه في نهاية العام الماضي، من قِبَل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، يواجه سلامة استدعاءً جديدًا من قبل النيابة العامة التمييزية، لاستجوابه كمدعى عليه في 6 جرائم تتصل باختلاس الأموال العامة وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.

وحددت النيابة العامة جلسة الاستجواب مطلع شهر آب المقبل، وكلّفت قسم المباحث الجنائية المركزية، التابع للشرطة القضائية، إبلاغ الحاكم بموعد الجلسة.

وتأتي هذه الخلاصة بعد تحقيقات مكثفة أجراها المحامي العام التمييزي، القاضي جان طنوس منذ مطلع العام الجاري.

وتجدر الاشارة إلى أن ما يواجهه سلامة ينسحب على شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك. ولا يقف التحقيق في الجرائم المشار إليها، على القضاء اللبناني، بل يعمل القضاء السويسري على التحقيق بجوانب معينة. وكان مكتب المدعي العام السويسري قد قدّم مطلع العام الجاري، طلباً لمساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية تتمحور حول "التحقيق في غسل أموال واختلاس محتمل مرتبط بالمصرف المركزي اللبناني".