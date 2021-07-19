بالفيديو.. النظام البحريني يستهدف الموالاة لهذه الاسباب

العالم - خاص العالم

واضاف على الفايز في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (حديث البحرين) ان النظام يدير البحرين كمزرعة خاصة ويعطي على اساس الولاء للقبيلة والحاكم ومن هم في دائرة الحاكم وان من يخرج عن دائرة السلطة باي كلمة سوف يستهدف خصوصا في هذه المرحلة التي يريد النظام الترويج فيها بانه سحق المعارضة ويريد اعادة ترتيب حساباته على المستوى الاقليمي والدولي لان هناك ضغوط في اتجاه حلحله الامور بالتالي الصوت الذي يعتبر موالي سيكون تأثيره مضاعف في هذه المرحلة.

وتابع الفايز ان شخص مثل محمد الزياني يعتبر ابن السلطة يعتقل ويحاكم لمجرد كلمة والهدف من ذلك هو قمع اي كلمة ممكن ان تخرج في هذه المرحلة الحساسة التي يصارع فيها النظام.

واوضح الفايز ان المطلوب من النظام البحريني هو اعطاء الحق السياسي للشعب ليستقر البلد حيث لا يمكن الاستمرار بالاستفراد بالسلطة والثروة ولان هذا الاتجاه سوف يزيد من دائرة المعارضة وعلى النظام اعادة حساباته.

المزيد بالفيديو المرفق..