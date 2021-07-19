عرض منجزات الصناعة الجوية الايرانية في معرض "ماكس" الروسي

العالم - ايران

واشار العميد خواجة فرد رئيس منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع الايرانية في تصريح له على هامش معرض "ماكس" الى ان ايران تشارك للعام الثالث على التوالي في هذا المعرض وقال: اننا وفي ضوء ظروف وامكانيات معرض "ماكس" الدولي المرموق نشارك فيه بعرض قسم من احدث انجازاتنا في مجال الصناعة الجوية.

واضاف: اننا نشعر بالسرور لانجازاتنا المعروضة في مجال الصناعة الجوية في هذا المعرض في ظروف الحظر والضغوط المستمرة المفروضة على البلاد منذ اكثر من 40 عاما.

وتابع العميد خواجة فرد: اننا نسعى لعرض احدث منتوجاتنا في هذا المعرض الذي يعد من اهم المعارض الروسية على الصعيد العالمي وان نوفر الارضية للمحادثات مع الشركات الروسية العامة والخاصة وشركات سائر الدول المشاركة في مجال تطوير منتوجاتنا التي انجزناها على مدى العقود الماضية على اساس خارطة الطريق للصناعة الدفاعية.

واضاف: انه وفي ظل جهود وزارة الدفاع في مجال الصناعة والتجارة الدولية فاننا نمتلك الان افضل مراكز صيانة وتصليح محركات الطائرات MRO في صناعتنا الجوية وتستفيد الكثير من الخطوط الجوية والقطاع الخاص من هذه الامكانيات والخدمات.

وتشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية في معرض "ماكس-2021" الذي بدا اعماله اليوم الثلاثاء في موسكو، بوفد من مركز التعاون للتحول والتطور برئاسة الجمهورية وكذلك الدائرة العلمية والتكنولوجية بالرئاسة اضافة الى 35 شركة معرفية.

ويتم في معرض "ماكس" عرض احدث منجزات صناعة الطيران والفضاء الروسية سواء للركاب او التجارية او الطائرات العسكرية وقاذفات القنابل والطائرات الاستراتيجية والتي لا تعرض في سائر المعارض الجوية لاعتبارات خاصة.