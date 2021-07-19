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الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم برقية تهنئة من وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعرب فيها عن الأمل بأن تتخلص سورية من آثار الإرهاب وأن تستعيد عافيتها وأمنها وأمانها.

العالم - سورية

وتوجه وزير الأوقاف باسمه وباسم القائمين بالشعائر الدينية من خطباء وأئمة ومفتين ومدرسين دينيين ومدرسات للقرآن الكريم بأسمى آيات التهنئة والوفاء للرئيس الأسد بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلاً الله تعالى أن يحفظه ويحفظ سورية وشعبها وأن يرحم شهداء الجيش العربي السوري الأبرار وأن يشفي الجرحى وأن يعيد نعمة الأمن والأمان والرخاء إلى ربوع الوطن.


وأشار الوزير السيد إلى أن عيد الأضحى المبارك يعود على سورية هذه الأيام وقد بدأت تتعافى من ويلات الحرب وآثار الإرهاب الوافد مؤكداً أن الشام محفوظة بحفظ الله أولاً وبتضحيات شعبها وصمود وثبات قائدها.

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