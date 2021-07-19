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مطالبة رئيس الحكومة التونسية بالاستقالة

مطالبة رئيس الحكومة التونسية بالاستقالة
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

طالبت منظمة "أنا يقظ" رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بالاستقالة على خلفية "فشل الحكومة في إدارة جائحة كورونا وتأمين التلقيح لجميع المواطنين دون تمييز".

العالم _ تونس

وقالت المنظمة إن "مطالبتها باستقالة رئيس الحكومة المستقيل أصلا من إدارة الأزمة الحالية جاء على إثر متابعة مجهودات حكومة المشيشي في مجابهة الجائحة وإدارة الأزمة الصحية وتبعا لما جدّ من أحداث خلال نهاية الأسبوع المنقضي".

كما استنكرت المنظمة بشدة ما اعتبرته عدم إلمام رئيس الحكومة بالوضع الصحي للبلاد وبالحالة الكارثيّة للمستشفيات، وجهله بخطورة الوضع الذي كان واضحا خلال اجتماع خلية الأزمة، بينما هو على علم بأن الدولة تشهد نقصا كبيرا في الأكسيجين منذ شهر مايو الماضي.

ونشرت المنظمة تدوينة على "فيسبوك" ذكرت فيها أن "رئيس الحكومة وبعض أعضاء فريقه الحكومي قضوا عطلة نهاية الأسبوع المنقضي في أحد النزل الفاخرة بالحمامات في وقت يتم فيه منع تنقل وحجر صحي شامل في تونس الكبرى وعدة ولايات أخرى إلى جانب تدهور الوضع الوبائي".

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