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تعليقا على تفجير مدينة الصدر..

الحلبوسي يؤكد ضرورة المحاسبة وإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية في العراق

الحلبوسي يؤكد ضرورة المحاسبة وإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية في العراق
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على ضرورة المحاسبة وإجراء التغييرات لبعض القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها.

العالم-العراق

وفي معرض تعليقه على تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد، قال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر" مساء الإثنين: "يستهدف الإرهاب فرحة العراقيين وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك ليثبت وحشيته تجاه شعبنا الصابر".

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي "نؤكد ضرورة المحاسبة وإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية في البلاد، و التي اثبتت تقصيرها ولم تقدم شيئا في قواطع المسؤولية طوال السنوات السابقة"، مشدداً بالقول "يجب أن لا تمر هذه الخروقات دون مساءلة حقيقية".

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد مساء امس تفجير عبوة ناسفة داخل سوق شعبية تبنته جماعة "داعش" الوهابية، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال.

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