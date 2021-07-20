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وفد عسكري سوداني يتفقد المناطق التي استعادها الجيش من إثيوبيا

وفد عسكري سوداني يتفقد المناطق التي استعادها الجيش من إثيوبيا
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

يتوجه وفد عسكري رفيع من الجيش السوداني،اليوم الثلاثاء،إلى المناطق الحدودية المستعادة من إثيوبيا.

العالم - السودان

وقالت مصادر حكومية سودانية، إن وفدا عسكريا رفيعا برئاسة رئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين وعدد من قيادات الجيش، سيتوجه الثلاثاء ، إلى ولاية القضارف شرقي البلاد حيث مدينة الفشقة التي استعادها الجيش السوداني من القوات الإثيوبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المدير التنفيذي لمحلية باسندة الحدودية بولاية القضارف مأمون الضو عبد الرحيم، إن ميليشيات إثيوبية توغلت مجددا في أراضٍ سودانية استعادها الجيش لإسناد كبار المزارعين الإثيوبيين في مناطق أم دبلو وحسكنيت بالقرب من خور سنط وجبل أبو دنقل.

ومنذ نوفمبر الماضي، يقود الجيش السوداني حملات لإعادة أراضٍ استغلتها ميليشيات إثيوبية في الزراعة لعقود بعد طرد أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح.

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