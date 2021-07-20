لقاء بين بوتين وعلييف لبحث ملف "قره باغ"

العالم - روسيا

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الروسية "كرملين"، أن بوتين وعلييف سيبحثان مدى تطبيق اتفاق "قره باغ" المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على أرض الواقع، والتطورات الاقتصادية في المنطقة.

كما سيبحث الجانبان إعادة تأسيس وتطوير خطوط النقل في الإقليم، وسبل تعزيز العلاقات "الاستراتيجية" بين روسيا وأذربيجان.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.