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لوكاشينكو يتحدث عن اولويات سياسة بيلاروس الخارجية

لوكاشينكو يتحدث عن اولويات سياسة بيلاروس الخارجية
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن الانتخابات الرئاسية في بلاده العام الماضي، والعقوبات الغربية التي تلتها أظهرت ضرورة تعديل جدي لاستراتيجية السياسة الخارجية.

العالم - اوروبا

وأضاف لوكاشينكو في اجتماع اليوم الثلاثاء حول أولويات السياسة الخارجية في المرحلة الحالية يحضره رؤساء البعثات الدبلوماسية البيلاروسية بالخارج: "أظهرت الحملة الانتخابية في العام الماضي وما تلاها من عقوبات على بيلاروس، أن استراتيجية سياستنا الخارجية بحاجة إلى تعديل جدي. يجب علينا أن نفهم بوضوح ما يحدث من حولنا، وما هو مكاننا في نظام الإحداثيات الذي يتغير بسرعة كبيرة، ومدى قدرتنا على التكيف بسرعة وشكل محترف، وقدرتنا على الاستجابة للتحديات والتهديدات الحديثة".

كما لفت لوكاشينكو الانتباه إلى أن، الاجتماع الحالي يجري في ظروف خاصة. وأشار لوكاشينكو إلى أن "ما يحدث الآن في العالم الحديث يمكن وصفه بكلمة مختصرة واحدة ضخمة، وهي "الحرب".

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