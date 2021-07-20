مستنكرا تفجير العراق.. الخطيب يدعو للتعاون لاجتثاث البؤر الإرهابية

العالم_لبنان

استنكر نائب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة الشيخ علي الخطيب، في بيان، "بشدة التفجير الارهابي في مدينة الصدر الذي حصد أرواح المدنيين الأبرياء على أيدي عصابات تكفيرية مجرمة امتهنت القتل والاجرام، وانتهكت حرمة ​الانسان​ والشهر الحرام".

وناشد "أهلنا في ​العراق​ أن ينبذوا خلافاتهم ويتضامنوا ويتعاونوا لاجتثاث البؤر الإرهابية التي تتماهى مع مخططات الاحتلال الأميركي لتخريب العراق وإغراقه في مستنقع الفتن والفوضى".

وتوجه من المرجعية الدينية وذوي الشهداء وأطياف الشعب العراقي بأحر التعازي، سائلا المولى أن "يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ العراق وشعبه من كل سوء".