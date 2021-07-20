العالم- روسيا

وكشف ألكسندر ماكسيتشوف، مدير مؤسسة "براموس" الروسية الهندية المشتركة عن الجانب الروسي، لـ"سبوتنيك"، أن الصاروخ الجديد "براموس إن غي" (Brahmos-NG)، وهو صاروخ مخصص للطائرات المقاتلة، سيعزز قدرات المقاتلات التي تتسلح به إلى درجة يرتفع معها الطلب على هذه الطائرات في سوق العالم للطائرات الحربية.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يصبح صاروخ "براموس" الجديد سلاحا لمقاتلتي "سو-30 إم كا إي" و"ميغ-29".

وتم اختيار المقاتلة الخفيفة الهندية "Tejas" لتجريب صاروخ "براموس إن غي".

ويُتوقع أن تلقى صواريخ "براموس" أيضا رواجا كبيرا في سوق العالم للأسلحة. وأفاد مدير مؤسسة "براموس" بأن أول عقد لتوريد صواريخ "براموس" لدولة أجنبية سيتم توقيعه بعد زوال جائحة "كوفيد-19"، إذ أن توقيع الصفقة يتطلب حضورممثلي البائع والمشتري.

وتأسست المؤسسة الروسية الهندية التي أطلق عليها اسم "براموس" نسبة إلى نهر براهمابوترا الهندي ونهر موسكفا الروسي، في عام 1998 لإنتاج الصواريخ الجوالة (كروز) التي تحمل اسم "براموس" وإصلاحها وتطويره