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بالصور.. شهيدة ومصابة بسقوط قذائف على بلدة نبل بريف حلب

بالصور.. شهيدة ومصابة بسقوط قذائف على بلدة نبل بريف حلب
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

استشهدت امرأة وأصيبت طفلة جراء سقوط عدد من القذائف الصاروخية أطلقها الإرهابيون على بلدة نبل بريف حلب الشمالي في سوريا، حسب مصادر محلية.  

العالم - سوريا

وذكرت سانا إن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي اعتدت بقذائف عدة مساء اليوم على بلدة نبل ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلة بجروح متفاوتة.

وأشارت إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت أيضاً عن وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وسقطت أمس قذيفتان صاروخيتان أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على سطح أحد الأبنية السكنية في حي الشهباء الجديدة في حلب ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم “جبهة النصرة” تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.

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