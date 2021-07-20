سوریا دمرت 7 صواريخ أثناء غارة الاحتلال يوم الاثنين

العالم-سوریا

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الثلاثاء، إن 4 مقاتلات إسرائيلية "إف-16" دخلت الأجواء السورية بين الساعة 23:39 و23:51 يوم الاثنين 19 يوليو، فوق منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وتابع أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 8 صواريخ موجهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب، وأن 7 منها دمرت بأنظمة "بانتسير إس" و"بوك إم 2" روسية الصنع، تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية.

وأضاف أن الصاروخ الأخير أصاب مبنى مركز للأبحاث في مدينة السفيرة بريف حلب.