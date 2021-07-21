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استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي على يد مثيري الشغب في ماهشهر

استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي على يد مثيري الشغب في ماهشهر
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مسؤول ادارة ميناء ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران فريدون بندري عن استشهاد واحد واصابة آخر من افراد وحدة الاغاثة التابعة لقوى الامن الداخلي في ميناء ماهشهر على يد مثيري الشغب.

العالم - ايران

وقال بندري في تصريح له الثلاثاء: انه اثر اعمال الشغب التي جرت مساء الثلاثاء في بلدة طالقاني (التابعة لميناء ماهشهر)، بوغت كوادر وحدة الاغاثة التابعة لقوى الامن الداخلي حين اداء الواجب وتعرضوا الى اطلاق نار من قبل مثيري الشغب من فوق سطح احد المباني في البلدة.

واضاف: انه اثر هذا الحادث استشهد احد افراد وحدة الاغاثة في المدينة فيما جرح آخر في ساقه حيث نقل على اثر ذلك الى المستشفى للعلاج.

وصرح بندري بان الجهود مبذولة للكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا الحادث والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.

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