استشهاد احد افراد قوى الامن الداخلي على يد مثيري الشغب في ماهشهر

العالم - ايران

وقال بندري في تصريح له الثلاثاء: انه اثر اعمال الشغب التي جرت مساء الثلاثاء في بلدة طالقاني (التابعة لميناء ماهشهر)، بوغت كوادر وحدة الاغاثة التابعة لقوى الامن الداخلي حين اداء الواجب وتعرضوا الى اطلاق نار من قبل مثيري الشغب من فوق سطح احد المباني في البلدة.

واضاف: انه اثر هذا الحادث استشهد احد افراد وحدة الاغاثة في المدينة فيما جرح آخر في ساقه حيث نقل على اثر ذلك الى المستشفى للعلاج.

وصرح بندري بان الجهود مبذولة للكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا الحادث والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.