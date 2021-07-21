مقتل مسلح من "قسد" في بلدة أبو حمام بريف دير الزور

العالم - سوريا

وأشارت مصادر محلية لـ سانا إلى أن مجموعة من الفصائل الشعبية استهدفت بالأسلحة الرشاشة أحد مسلحي “قسد” أثناء توجهه إلى أحد مقرات الجماعة بالقرب من بلدة أبو حمام بالريف الشرقي ما أدى إلى مقتله على الفور.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي “قسد” ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بدعم من القوات الأمريكية في الجزيرة السورية.

وصعدت الجماعة من ممارساتها الإجرامية بحق الاهالي في الأيام الماضية في قرى ريف دير الزور واختطفت عدداً من سكانها في إطار محاولاتها إيقاف الهجمات التي طالت مسلحيها والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم.