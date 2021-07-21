الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل مسلح من "قسد" في بلدة أبو حمام بريف دير الزور

مقتل مسلح من
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

قتل مسلح من جماعة “قسد” في هجوم نفذته الفصائل الشعبية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

العالم - سوريا

وأشارت مصادر محلية لـ سانا إلى أن مجموعة من الفصائل الشعبية استهدفت بالأسلحة الرشاشة أحد مسلحي “قسد” أثناء توجهه إلى أحد مقرات الجماعة بالقرب من بلدة أبو حمام بالريف الشرقي ما أدى إلى مقتله على الفور.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي “قسد” ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بدعم من القوات الأمريكية في الجزيرة السورية.

وصعدت الجماعة من ممارساتها الإجرامية بحق الاهالي في الأيام الماضية في قرى ريف دير الزور واختطفت عدداً من سكانها في إطار محاولاتها إيقاف الهجمات التي طالت مسلحيها والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم.

روابط ذات صلة

قائد 'قسد' يرد على أنقرة حول قضية "المقبرة الجماعية" في عفرين

"قسد" تختطف عددا من المدنيين بريف دير الزور

العشائر السورية تطرد مسلحي "قسد" من بلدة بريف الرقة

"قسد" تقتحم بلدتين بريف الحسكة وتختطف عددا من الاهالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال الاسرائيلي يتلقى ضربة دولية جديدة.. كنيسة المسيح المتحدة: "إسرائيل دولة فصل عنصريّ"

العدوان السعودي يستمر في خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالحديدة

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بمشعر منى

قاليباف يهنئ رؤساء برلمانات الدول الإسلامية بالعيد الأضحى المبارك

الكويت تتخذ إجراء عاجلا بشأن فريق عمل برنامج تلفزيوني

الدفاع الايرانية ترسل صهاريج المياه الى محافظة خوزستان