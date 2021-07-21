الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

صحة كربلاء توجه نداء هاما للمواطنين بشأن كورونا

صحة كربلاء توجه نداء هاما للمواطنين بشأن كورونا
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

وجهت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية، اليوم الاربعاء، نداء هاماً للمواطنين بشأن خطورة كورونا.

العالم - العراق

وقال مدير صحة كربلاء صباح الموسوي في بيان، "لقد تحدثنا اليكم سابقا وشرحنا لكم وحذرناكم بكل صدق وامانة بأننا نواجه أشرس معركة واشرس عدو، لا يفرق بين كبير وصغير، ولا بين امرأة أو رجل ولا بين فقير أو غني".

واضاف البيان، "أنني اطلب منكم اليوم مرة أخرى ونحن في عامنا الثاني في مواجهه وباء كورونا ان نتكاتف معا، وأن نعمل معا، وأن يسند أحدنا الآخر كي نحافظ على احبتنا، ونحتفظ باعزائنا وان لا نفقد آباءنا وأمهاتنا وفلذات اكبادنا واننا جميعا في سفينة واحدة، ان غرقت غرقنا وان نجت نجونا".

وتابع، "أدعوكم اهلي الاحبة إلى النقاط التالية:
-علينا الالتزام حتما بارتداء الكمامة في الشارع وفي العمل بل حتى في المنزل.
-الابتعاد عن أي تجمع مهما كان سببه .
- الاستمرار بتعقيم أو غسل اليدين .
- التوجه لأخذ اللقاح في المراكز الصحيه التي تم الإعلان عنها.

روابط ذات صلة

الكاظمي يهنئ بعيد الاضحى ویترحم على شهداء العراق

الاصابات بكورونا في العراق تقترب من حاجز الـ9 الاف حالة في اليوم

العراق يفرض حظرا للتجول خلال عيد الاضحى

العراق..الكاظمي يعلن إطلاق برنامج الإسكان للمواطنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال الاسرائيلي يتلقى ضربة دولية جديدة.. كنيسة المسيح المتحدة: "إسرائيل دولة فصل عنصريّ"

العدوان السعودي يستمر في خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالحديدة

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بمشعر منى

قاليباف يهنئ رؤساء برلمانات الدول الإسلامية بالعيد الأضحى المبارك

الكويت تتخذ إجراء عاجلا بشأن فريق عمل برنامج تلفزيوني

الدفاع الايرانية ترسل صهاريج المياه الى محافظة خوزستان