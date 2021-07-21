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شاهد.. ضحايا وإجلاء 200 ألف شخص بسيول غمرت مترو الأنفاق وسط الصين

الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

خنان، الصين (العالم) 2021.07.21 – أعلنت السلطات الصينية مصرع 12 شخصا، وإصابة 5 آخرين، وإجلاء أكثر من 200 ألف شخص جراء سيول في مقاطعة خنان وسط البلاد، وحذر الرئيس الصيني "شي جين بينغ" من الوضع الخطير جدا بسبب الفيضانات وقال إن الأحداث بلغت مرحلة دقيقة.

العالم - آسيا والباسيفيك

سيول جارفة أغرقت مقاطعة خنان وسط الصين جراء هطول الأمطار غير المسبوقة بغزارة، مما تسببت بكارثة أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

أكدت السلطات سقوط قتلى وجرحى وأجلت أكثر من 200 ألف شخص جراء سيول غمرت مترو أنفاق وسط البلاد.

في وقت أعلن الجيش إرسال جنود للقيام بأعمال طارئة من بينها تحويل مسار الفيضانات فيما حذر مصدر عسكري من خطر انهيار السد.

الرئيس شي جين بينغ حذر من الوضع الخطير جدا بسبب الفيضانات التي ضربت وسط البلاد معتبرا أن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية تسبب بإصابات خطيرة وبخسائر في الأرواح والممتلكات وأضاف أن الأحداث بلغت مرحلة دقيقة.

مسؤولون في مدينة تشنغ تشو أكدوا أن المدينة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة شهدت أمطار غزيرة، تسببت بتراكم المياه في مترو المدينة.

وأظهرت مقاطع الفيديو ركابا وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات المترو.. وفي مقطع فيديو آخر، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب.

وكانت السلطات أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان التي اجتاحتها فيضانات قياسية.

القيادة الإقليمية لجيش التحرير الشعبي الصيني تحدثت في بيان لها عن ظهور تصدع في سد في مدينة لويانغ التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة في المقاطعة، محذرة من انهيار السد في أي لحظة.

وتشهد الصين كل صيف فيضانات بسبب الأمطار الموسمية.. والعام الماضي، دمرت فيضانات غير مسبوقة جنوب غرب البلاد الطرق وأدت إلى إجلاء عشرات آلاف السكان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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