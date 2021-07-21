وزيرا خارجية ايران والهند يبحثان التطورات الاقليمية

العالم - ايران

وناقش وزير الخارجية محمد جواد ظريف في هذا الاتصال الهاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، آخر مستجدات العلاقات بين البلدين على مختلف الاصعدة، وكذلك القضايا المهمة في المنطقة، وخاصة تطورات الاوضاع في أفغانستان.

وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في تغريدة على تويتر "من الجيد أنني تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف"، مضيفا "اجرينا محادثة مثمرة حول علاقاتنا الثنائية".

وخلال زيارته الأخيرة إلى روسيا، توقفت وزير الخارجية الهندي مؤخرًا في طهران لبضع ساعات، واجرى مشاورات مع نظيره الإيراني حول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة ، لا سيما الوضع في أفغانستان، كما التقى رئيس الجمهورية المنتخب آية الله السيد إبراهيم رئيسي وسلمه رسالة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

يذكر ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اجرى أمس الثلاثاء محادثات هاتفية مع نظرائه في باكستان وعمان وقطر والكويت والعراق وجنوب إفريقيا وجمهورية أذربيجان، هنأهم فيها بحلول عيد الأضحى المبارك، وبحث معهم تظير العلاقات الثنائية.

كما اجرى ظريف محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز، رافضا التدخل الأجنبي في كوبا.