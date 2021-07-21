بالفيديو ..مقاتلات تركية تنفذ استعراضا جويا في أجواء "قبرص "

العالم- تركيا

وفي تغريدة على "تويتر" نشرت الوزارة اليوم الأربعاء، مقاطع تظهر جانبا من الاستعراضات الجوية لمقاتلاتها في ذكرى العملية العسكرية التي نفذتها أنقرة عام 1974، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

ويظهر المقطع المصور المقاتلات التركية وهي ترسم الهلال والنجمة في إشارة إلى الرمز الذي يحمله علما البلدين.

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق عن مشروع لإعادة فتح منتجع فاروشا الواقع في الجزء التركي لجزيرة قبرص الشمالية.

وأعلن زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار في وقت سابق من الثلاثاء أن قسما تبلغ مساحته 3.5 كيلومتر مربعة من منطقة فاروشا سيعود من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، وذلك قبل عرض عسكري حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحياء الذكرى الـ47 للغزو التركي عقب انقلاب كان يهدف إلى الاتحاد مع اليونان.

يشار إلى أن تركيا وحدها هي التي تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك وتحتفظ بأكثر من 350 ألف جندي في الشطر التركي من الجزيرة.