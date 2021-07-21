روسيا: سنقاوم بحزم الضغط الأمريكي

العالم- روسيا

وأضافت الخارجية، في بيان لها بعد اجتماع لهيئة رئاسة وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، لبحث العلاقات الروسية الأمريكية: "خلال النقاش، جرت الإشارة إلى أن واشنطن مذنبة في إثارة في السنوات الأخيرة، تفاقم غير مسبوق في العلاقات الثنائية وهو ما جعل هذه العلاقات تقترب من خط المواجهة الخطير".

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن روسيا تتعرض لضغوط منهجية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية: "سيواجه هذا النهج من جانب مثل واشنطن، الذي ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، معارضة شديدة في سياق دعم المصالح المشروعة لروسيا الاتحادية".