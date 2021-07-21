اليمنيون: أعيادنا جبهاتنا

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وعبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر اطلق اليمنيون هاشتاغ #اعيادنا_جبهاتنا مهنئين بعضهم البعض بالعيد السعيد، مطلقين على عيد هذا العام تسمية اعيادنا جبهاتنا وذلك تكريما لتضحيات الجيش اليمني واللجان الشعبية الذين يدافعون عن كيانهم في جهات القتال على تخوم السعودية وما وراء الحدود.

وكتب حساب على تويتر باسم "علب بن ثيبه": العيد مع أولادك في الجبهة هو العيد الحقيقي، كل عام وأنتم بخير ونصر وعزة وكرامة.

فيما غرد حساب باسم "علي حاجز": من لم يعلن براءته ورفضه بوضوح لجريمة منع الحج، فقد تخلى عن هويته الإيمانية وإنتماءه للإسلام، اصدق التهاني والتبريكات نرفعها الى السيد القائد وابطالنا المرابطين.

رواد تويتر في اليمن غردوا: العيد الحقيقي في محراب الكرامة عندما تعانق الروح عنان السماء فتأتي تلك النسمات الربانية لزيارة أولياء الله كلا إلى مترسه.موجهين التحية للقوات اليمنية المسلحة بكلمات من الصميم: "سلام الله عليكم يارجال الله يا من اختصكم الله بهذا الفضل العظيم سلام الله عليكم عدد قطرات السماء المنهمر."

اما مغردون آخرون فقد كتبوا: إلى كل الأبطال المرابطين في الجبهات ومواقع الشرف والبطولة، إلى كل الشرفاء إلى كل الأحرار ،إلى كل الجرحى الميامين، إلى كل أسر الشهداء الأبرار كل عام وأنتم بخير ونصر وتمكين وفتح مبين بإذن الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.