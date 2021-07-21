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مصر تعرب عن قلقها من الوضع في قبرص وإعادة فتح حي فاروشا

مصر تعرب عن قلقها من الوضع في قبرص وإعادة فتح حي فاروشا
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئيا، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

العالم-مصر

وأكدت مصر مطالبتها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وتجنب أية أعمال أحادية قد تؤدي إلي تعقيد الأوضاع وتزيد من مقدار التوتر، مع ضرورة الالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأعلنت السلطات في الجزء الشمالي من قبرص اليوم الثلاثاء عن فتح حي فاروشا الذي سبق أن كان نقطة جذب سياحية، ما أثار غضب القبارصة اليونانيين الذين اتهموا الجانب التركي بالتخطيط لسلب أراضي اليونانيين.

وفاروشا حي جنوبي مدينة فاماغوستا القبرصية، وكان منطقة سياحية مهمة قبل اجتياح تركيا لقبرص عام 1974 حينما فر سكانه وأصبح تحت السيطرة التركية، وظل مهجورا منذ ذلك الحين.

وفي أكتوبر 2020، أصدرت سلطات فاماغوستا المدعومة من تركيا قرارا بإعادة افتتاح أحد شوارع فاروشا يؤدي إلى ساحل المدينة، في خطوة أثارت استياء القبارصة اليونانيين.

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