مواقف برلين وواشنطن تتقارب بشأن مشروع "السيل الشمالي-2"

العالم- أوروبا

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز، اليوم الأربعاء: "كما قالت المستشارة الألمانية فإن الحكومة الفيدرالية تجري محادثات مع السلطات الأمريكية حول هذا الموضوع، لقد كانت هناك مفاوضات مكثفة في الأشهر الأخيرة وتم تحقيق تقدم جيد في الآونة الأخيرة. نحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تقديم المزيد في وقت قريب".

واكتفت المسؤولة بذلك و رفضت تقديم أية معلومات إضافية عن المفاوضات.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه تم التوصل إلى اتفاق بين ألمانيا والولايات المتحدة بشأن مشروع "السيل الشمالي-2"، وكشفت الوكالة عن بعض بنود اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول المشروع.

وحسب "بلومبرغ" التي تقول إنها اطلعت على مسودة الاتفاق، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا بعد، فإن الزعيمين اتفقا على فرض عقوبات على روسيا في حال "استخدمت الطاقة سلاحا" ضد أوكرانيا.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية. وفي مطلع شهر يونيو الماضي على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتهاء من مد الأنبوب الأول من مشروع "السيل الشمالي-2"، فيما قال إنه سيتم الانتهاء من مد الأنبوب الثاني من المشروع في غضون شهرين.