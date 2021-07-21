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امير عبداللهيان:

اهالي خوزستان يعرفون حقيقة دموع التماسيح المذروفة من قبل الزمر الارهابية

اهالي خوزستان يعرفون حقيقة دموع التماسيح المذروفة من قبل الزمر الارهابية
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين امير عبداللهيان، اهالي محافظة خوزستان بانهم حصن ايران المنيع مؤكدا بانهم يعرفون جيدا حقيقة دموع التماسيح المذروفة من قبل الزمر الارهابية.

العالم- ايران

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: ان اهالي خوزستان والعشائر فيها هم الحصن المنيع للجمهورية الاسلامية الايرانية وهم بضعة منها.

واضاف: ان مواطنينا الغيارى والواعين في خوزستان يعرفون جيدا حقيقة دموع التماسيح التي يذرفها الاجانب والزمر الارهابية.

وختم امير عبداللهيان تغريدته بالقول: علينا جميعا العمل من اجل خوزستان العامرة وايران النامية.

يذكر ان حالة الجفاف هذا العام ادت الى شحة المياه على مستوى محافظة خوزستان وفي هذا السياق اكد المحافظ قاسم سليماني دشتكي بانه سيتم حتى نهاية العام توفير مياه الشرب لاكثر من 700 قرية في المحافظة وكذلك توفير الميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع ذات الصلة على وجه السرعة.

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