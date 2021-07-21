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الصحة اللبنانية: 539 إصابة جديدة بكورونا و حالة وفاة

الصحة اللبنانية: 539 إصابة جديدة بكورونا و حالة وفاة
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان في تقريرها اليومي تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 552328 ، كما تم تسجيل حالة وفاة.

العالم- لبنان

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