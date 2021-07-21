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البنتاغون: نواصل انسحابنا من أفغانستان وسنكمل المهمة بنهاية أغسطس

البنتاغون: نواصل انسحابنا من أفغانستان وسنكمل المهمة بنهاية أغسطس
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الجيش الأمريكي سيواصل انسحابه من أفغانستان "بشكل آمن وسنكمل المهمة بنهاية أغسطس"، على حد قوله.

العالم- الأميركيتان

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، قال أوستن: "لدينا مسؤولية تجاه من خدمنا في أفغانستان رجالا ونساء"، زاعما "تركيزنا في أفغانستان سوف ينصب على مكافحة الإرهاب في مرحلة ما بعد نهاية الشهر المقبل".

وقال: "نحن نقوم بالكثير لدعم الجيش الأفغاني والقيادة الأفغانية و وبدأنا تسليمهم مروحيات قتالية، أننا نريد أن نضمن عدم تصدير الإرهاب من أفغانستان وأن لا يكون قادرا على الوصول إلينا"، على حد تعبيره.

وأضاف: "طالبان التزمت بعدم منح القاعدة ملاذا آمنا في أفغانستان ونحن نراقب مدى التزامها بهذا التعهد"، معلنا "أننا سنستضيف الأفغان الذين عملوا معنا وعائلاتهم داخل الولايات المتحدة وخارجها"، حسب قوله.

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