البنتاغون: نواصل انسحابنا من أفغانستان وسنكمل المهمة بنهاية أغسطس

العالم- الأميركيتان

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، قال أوستن: "لدينا مسؤولية تجاه من خدمنا في أفغانستان رجالا ونساء"، زاعما "تركيزنا في أفغانستان سوف ينصب على مكافحة الإرهاب في مرحلة ما بعد نهاية الشهر المقبل".

وقال: "نحن نقوم بالكثير لدعم الجيش الأفغاني والقيادة الأفغانية و وبدأنا تسليمهم مروحيات قتالية، أننا نريد أن نضمن عدم تصدير الإرهاب من أفغانستان وأن لا يكون قادرا على الوصول إلينا"، على حد تعبيره.

وأضاف: "طالبان التزمت بعدم منح القاعدة ملاذا آمنا في أفغانستان ونحن نراقب مدى التزامها بهذا التعهد"، معلنا "أننا سنستضيف الأفغان الذين عملوا معنا وعائلاتهم داخل الولايات المتحدة وخارجها"، حسب قوله.