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فؤاد حسين: جولة الحوار الرابعة بين بغداد وواشنطن ستكون الأخيرة

فؤاد حسين: جولة الحوار الرابعة بين بغداد وواشنطن ستكون الأخيرة
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن جولة الحوار الرابعة بين بغداد وواشنطن، ستكون الأخيرة.

العالم-سوریا

وقال إن "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وبينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أمريكية في العراق".

وأضاف: "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن "الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية كما يقول ويصرح البعض".

وبيّن، أن "الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة"، لافتا إلى أن "الجانبين قد يعودان لاتفاق 2008 بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي".

ووصل وزير الخارجية فؤاد حسين على رأس وفد رفيع المستوى الاثنين الماضي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تمهيدا للحوار الاستراتيجي بمرحلته الرابعة لبحث الانسحاب الأمريكي من العراق.

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