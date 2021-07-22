الاحتلال يعتقل شابين غرب جنين

العالم- فلسطين



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رمانة، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين معين محمد عمور ورجا أسعد أبو قياص، عقب تفتيش منزليهما والتخريب في محتوياتهما.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال سيّرت آلياتها في البلدة، في خطوات إزعاجية للمواطنين، وإرهابهم.



ولفتت إلى أن جنود الاحتلال نفذوا عمليات تمشيط في الأراضي الواقعة بين بلدة رمانة وجدار الفصل العنصري.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.



ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية لشهر حزيران2021، الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال 3373 انتهاكا.



ووثق التقرير 146 مداهمة لمنازل المواطنين، وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس 352 اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها 12 منطقة.



واعتقلت قوات الاحتلال 552 مواطناً، فيما صعدت من عمليات هدم المنازل والتي بلغ عددها 24 منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل 3 منازل هدمت في شهر مايو الذي سبقه.