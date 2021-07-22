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إجلاء عشرات الآلاف في الصين وسط موجة طقس سيء

إجلاء عشرات الآلاف في الصين وسط موجة طقس سيء
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

أجلت السلطات في الصين عشرات الآلاف من مناطق تعرضت للسيول في وسط البلاد، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 33 جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إقليم خنان على مدى أسبوع تقريبًا.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الخسائر الاقتصادية المباشرة بلغت حتى الآن 1.22 مليار يوان (189 مليون دولار).

ورفع مكتب الأرصاد الجوية في إقليم خنان اليوم الخميس مستوى التحذير من العاصفة في أربع مدن في الشمال، هي شينشيانغ وأنيانغ وخبي وجياوتسو إلى الأحمر وهو الأعلى في نظام الإنذار من العواصف.

وأغرقت المياه المزيد من المدن وأتلفت المحاصيل مع امتداد موجة الطقس السيء نحو الشمال.

ولقي 12 شخصًا حتفهم عندما غمرت المياه المترو في تشنغتشو عاصمة إقليم خنان على بعد 650 كيلومترا جنوب غربي بكين هذا الأسبوع. واعتبر ثمانية في عداد المفقودين في أنحاء الإقليم.

وذكرت شينخوا أنه حتى وقت متأخر أمس الأربعاء تضرر أكثر من 470 ألف شخص ونحو 135 ألف فدان من المحاصيل بسبب الأمطار الغزيرة في شينشيانغ، مضيفةً أن الحكومة المحلية نشرت أكثر من 76 ألف فرد من فرق البحث والإنقاذ.

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