شاهد .. الداخلية الليبية تضبط شحنة ذخائر وأسلحة

العالم - ليبيا

وحسب موقع "العين الاخبارية الليبية" فقد رفعت فوضى السلاح بالعاصمة الليبية طرابلس سقف التحديات في بلد يخطو نحو بناء مؤسساته الدائمة عقب انتخابات مقررة نهاية العام الجاري.

الفوضى جاءت نتيجة حرب تسلحت فيها المليشيات وأغرقت العاصمة وجعلتها مسرحا مفتوحا لانتشار السلاح، إلا أن الحكومة الليبية تحاول إنهاء تلك المظاهر، وجمع السلاح ومعاقبة حائزيه دون ترخيص.

في هذه الاثناء، أعلنت وزارة الداخلية الليبية اليوم الخميس، ضبط احد الليبيين جنوب طرابلس، وهو يعرض ذخائر خاصة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة للبيع، وقالت الوزارة، في بيان اطلعت، إن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع تمكنوا من ضبط مواطن مقيم بقصر بن غشير (جنوبي طرابلس)، بعد نصب كمين له.

وأشارت إلى أنه اعترف بعد التحقيق معه بمكان وجود الدخائر المعروضة والمخزنة بمزرعة لأحد جيرانه، مؤكدة العثور على مجموعة من الذخائر الخاصة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وهي 4 صناديق ذخيرة دبابات و4 صناديق ذخيرة نوع م. ط، و28 دانة نوع إ. س. بي جي وقواذف هاون و4 عبوات يشتبه في كونها ألغامًا و4 صواريخ غير معروفة النوع، وقذيفة واحدة عيار 106 ونضيدة شحن صواريخ.

وأكدت الوزارة ضبط الذخائر سالفة الذكر وصاحب المزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.