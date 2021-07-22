شاهد.. لجنة فلسطينية نصدر توجيهات بإجراء تحقيق مهني بانفجار غزة

العالم - فلسطين

وحسب “القدس” دوت كوم، أشار الدعاليس في بيان له، إلى أنه منذ اللحظات الأولى تمت متابعة ظروف الحادث الأليم في سوق الزاوية، والناتج عن انفجار أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بعضهم إصابات خطيرة وأضرار مادية كبيرة.

وقال “سارعنا بإعطاء التعليمات للجهات الحكومية كافة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والأمن الوطني للتعامل السريع مع الحدث، والتحقيق في ملابسات الانفجار”.

وأضاف “تلقينا تقارير ميدانية حول أداء الطواقم العاملة في إخماد الحريق وإنقاذ المصابين وإزالة الأنقاض، كما استمعنا لتقرير من وزارة الصحة حول حالة المصابين والاسعافات المقدمة لهم”.