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شاهد.. لجنة فلسطينية نصدر توجيهات بإجراء تحقيق مهني بانفجار غزة

الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنه صدرت توجيهات بإجراء تحقيق مهني للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع صباح اليوم بمدينة غزة ومنع تكراره، والتعامل السريع مع جميع تداعياته الميدانية والاجتماعية.

العالم - فلسطين

وحسب “القدس” دوت كوم، أشار الدعاليس في بيان له، إلى أنه منذ اللحظات الأولى تمت متابعة ظروف الحادث الأليم في سوق الزاوية، والناتج عن انفجار أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بعضهم إصابات خطيرة وأضرار مادية كبيرة.

وقال “سارعنا بإعطاء التعليمات للجهات الحكومية كافة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والأمن الوطني للتعامل السريع مع الحدث، والتحقيق في ملابسات الانفجار”.

وأضاف “تلقينا تقارير ميدانية حول أداء الطواقم العاملة في إخماد الحريق وإنقاذ المصابين وإزالة الأنقاض، كما استمعنا لتقرير من وزارة الصحة حول حالة المصابين والاسعافات المقدمة لهم”.

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