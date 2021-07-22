وفاة طفلة في حريق مخيم للنازحين في السليمانية بالعراق

العالم - العراق

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حريقاً اندلع في مخيم آشتي بالسليمانية تسبب بحرق خيام للنازحين".

وأضافت أن "الحادث تسبب بوفاة طفلة، إضافة إلى أضرار مادية في المخيم".

فيما قال مدير ناحية عربت في السليمانية دابان محمد ، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بالتعاون مع رئاسة بلدية عربت ومركز الشرطة المحلية".

وأشار إلى أنه "لاتوجد أي مخاوف في المخيم"، لافتاً الى أن "النازحين الذين تضررت مخيماتهم، تمّ تأمين أماكن بديلة مؤقتة لهم لحين تعويضهم وتوفير المستلزمات الضرورية لهم".