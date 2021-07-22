الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة طفلة في حريق مخيم للنازحين في السليمانية بالعراق

وفاة طفلة في حريق مخيم للنازحين في السليمانية بالعراق
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

اندلع حريق، اليوم الخميس، في مخيم آشتي للنازحين بمحافظة السليمانية في العراق تسبب بوفاة طفلة. 

العالم - العراق

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حريقاً اندلع في مخيم آشتي بالسليمانية تسبب بحرق خيام للنازحين".

وأضافت أن "الحادث تسبب بوفاة طفلة، إضافة إلى أضرار مادية في المخيم".

فيما قال مدير ناحية عربت في السليمانية دابان محمد ، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بالتعاون مع رئاسة بلدية عربت ومركز الشرطة المحلية".

وأشار إلى أنه "لاتوجد أي مخاوف في المخيم"، لافتاً الى أن "النازحين الذين تضررت مخيماتهم، تمّ تأمين أماكن بديلة مؤقتة لهم لحين تعويضهم وتوفير المستلزمات الضرورية لهم".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عش الدبابير يعيد نشاطه في العراق

بالصور.. اندلاع حريق داخل مولدات كهربائية في بغداد

اخماد حريق اندلع بأحد أسواق العاصمة بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اثر انقطاع الكهرباء المتواصل.. نقابة مستشفيات لبنان تحذر من كارثة صحية

شبكة BBC: الأميرة هيا والشيخة لطيفة تم استهدافهما ضمن برنامج بيجاسوس

بالفيديو.. كيف قضى اليمنيون عيد الأضحى المبارك هذا العام؟

شاهد .. معركة امعاء خاوية للأسرى الفلسطينيين لكسر قرار الإعتقال الإداري

العراق: احباط محاولة تهريب ادوية منتهية الصلاحية والقبض على المطلوبين

فصائل المقاومة تعقّب على حادث انفجار سوق 'الزاوية' الأليم