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كيف قضى اليمنيون عيد الأضحى المبارك هذا العام؟

الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أوضح فؤاد ناجي نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، ان عيد الأضحى هو كسابقاته من الأعياد السبعة التي مرت على اليمن وهو تحت العدوان والحصار، الا ان اليمنيين عصيون على الانكسار وقد خفف من وطأة العدوان والحصار تكافل الشعب حيث منّ الله عز وجل أجواء العيد بالامطار وبالانتصارات التي عززت فرحة العيد وزادت من فرحة اليمنيين بهذا العيد.

العالم - خاص بالعالم

وفي وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، أشار فؤاد ناجي الى لطف الله عز وجل على الشعب اليمني بارتفاع جائحة كورونا عن الشعب اليمني الذي يعيش حياة طبيعية بدون وجود حظر صحي كلي أو جزئي.

وأكد ناجي أن أجواء اليمن هي سعيدة لولا ما تقوم بها دول العدوان السعودي من حصار خانق ومنع دخول المشتقات النفطية وارتكاب المجاز البشعة في هذا الشهر .

وأكد فؤاد ناجي أن النظام السعودي لعامه السابع في العدوان على اليمن لا يعرف حرمة الاشهر الحرم، وهو يواصل عدوانه حتى في هذه الايام، وأن العدوان السعودي يحارب الشعب اليمني إقتصاديا بعد فشله عسكريا"

وللعام السابع على التوالي يحرم التحالف السعودي الاماراتي اليمنيين من فرحة العيد، حيث اشتدت هذا العام الازمة الاقتصادية الناتجة عن الحصار وتدهور العملة المحلية امام الدولار الذي انعكس بصورة كبيرة على اسعار الاضاحي والملابس ما أدى الى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة وعدم قدرة معظم المواطنينن على شراء ما يحتجون. وعلى الرغم من تفاقم المأساة الناتجة عن الحرب والحصار حافظ اليمنيون على عاداتهم في عيد الأضحى سواء بتأدية صلاة العيد أو زيارة الأقارب والمقابر،.

وأدى الملايين صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات العامة، كما قاموا بزيارة رياض الشهداء الذين واجهوا العدوان السعودي، واكد الزائرون على الاستمرار بالصمود والمواجهة حتى تحرير ما تبقى من الاراضي اليمنية المحتلة واخراج القوات الاجنبية، كما توجه العديد من الرجال الى جبهات القتال من اجل دعم المقاتلين وحضور العيد بجوارهم تحت شعار " أعيادنا جبهاتنا".

الى ذلك شهد هذا العام جهودا رسمية ومجتمعية كبيرة في اطار مساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناة الحرب والحصار، حيث قامت العديد من الجمعيات الخيرية بتوزيع لحوم الاضاحي على المحتاجين لتخفيف بعض الضغوط المالية والنفسية عنهم.

هذا وكان العدوان السعودي قد استبق هذا العيد بتشديد حصاره على اليمنيين من خلال إصراره على عدم دخول سفن المشتقات النفطية، ما ادى الى تفاقم الازمة في معظم المدن اليمنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. كيف قضى اليمنيون عيد الأضحى المبارك هذا العام؟

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