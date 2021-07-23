انسحاب لاعب جودو جزائري من أولمبياد طوكيو لرفضه مواجهة اسرائيلي

العالم- إفريقيا



وقال نورين في مقابلةٍ إعلامية: "صحيحٌ أنّها الألعاب الأولمبية ولكن إن شاء الله يعوّضنا ربّنا. من واجبنا تجاه القضيّة الفلسطينية التي هي فوق كل شيء أن ننسحب بمواجهة لاعب يحمل علم إسرائيل".

وبحسب القرعة، يلعب نورين المباراة الأولى بمواجهة ملاكم من السودان، لكن المباراة التالية ستوقعه في مواجهة محتملة مع لاعب من الاحتلال.

وهذه المرة الرابعة التي ينسحب فيها الجزائري من البطولات، بسبب مواجهاتٍ مع لاعبين إسرائيليين.

نورين انسحب عام 2014، وكرر انسحابه في طوكيو أيضاً، في نصف النهائي، على الرغم من أّنه لم يلعب حينها مع لاعبٍ من الاحتلال، لكن فوزه في المباراة كان يعني مواجهته للاعب الإسرائيلي في النهائي. والمرة الثالثة التي انسحب فيها، كانت عام 2019، في الإمارات، حين رفض المشاركة في تصفيات الألعاب الأولمبية بسبب مشاركة لاعب من الكيان الصهيوني.