شاهد:روبوت جوّال يبدأبجمع عينات بحيرة قديمة في المريخ

العالم - علوم و تکنولوجيا

وسيفرد برسيفرنس لهذا الغرض ذراعه المفصلية ثم يستخدم أداة جلخ لتنظيف سطح الصخور التي سيتولى تحليلها بواسطة الأدوات المثبتة على برجه وأبرزها كاميرا سوبركام الفائقة التطور والمجهزة بتقنية الليزر.

وقال المسؤول العلمي في مشروع المثابرة، كين فارلي:"أحد الأشياء المثيرة للاهتمام حول المريخ هو أننا لا نعرف ما إذا كانت هناك أي مرحلة كان فيها المحيط. إننا نبحث عن دليل على وجود حياة جرثومية محتملة. لذلك نحن نتطلع إلى الوراء في تاريخ الحياة".

وقالت مديرة مشروع المثابرة في مختبر الدفع النفاث، جينيفر تروسبير:"نتوقع الحصول على العينة الأولى في غضون الأسابيع القليلة الأولى من شهر آب/ أغسطس المقبل."

ويُفترض أن يسهم تحليل هذه العينات في توضيح التركيب الكيميائي والمعدني للصخور لمعرفة ما إذا كانت بركانية أو رسوبية. وستحاول العربة الجوالة أيضاً العثور على آثار جراثيم قديمة. وفيما يعتقد العلماء أن فوهة جيزيرو كانت تحتوي على بحيرة عميقة قبل اكثر من ثلاث مليارات سنة تخمن ناسا ان البحيرة امتلأت ثم فرغت مرات عدة وكانت تتوافر فيها الظروف الملائمة للحياة متوقعة العثور على عينات في تل صغير لكنّ وصول الروبوت إلى هذا الموقع سيستغرق أشهراً عدة.

وقال المدير المعاون لإدارة المهمات العلمية في ناسا توماس زوربوشن:"عندما أخذ نيل أرمسترونج العينات الأولى من بحر الهدوء (على سطح القمر) قبل 52 عاماً، أطلق عملية ساهمت في إعادة النظر في ما كانت البشرية تعرفه عن القمر. لا أتوقع أقل من ذلك بالنسبة للمريخ مع العينات الأولى من فوهة جيزيرو والعينات التي ستليها".

وفي حين لم يحدد موعد وكيفية عودة المسبار إلى الأرض والذي استغرق بناءه وتطويره ثماني سنوات بتكلفة بلغت نحو ملياري دولار ونصف المليار، من المتوقع ان ترسل ناسا بعثات لاحقة يتم تطويرها حاليا مع وكالة الفضاء الأوروبية لجمع العينات وإعادتها إلى الأرض.