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هل التجسس الاسرائيلي جزء من المسار التطبيعي الاستخباري؟

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

 اعتبر مدير مركز العربي للدراسات رياض الصيداوي، علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الموساد الاسرائيلي بانها علاقة مباشرة، حيث زار دونالد ترامب في اخر ايامه مع كوشنير مع رئيس الموساد، مدينة جدة السعودية واجتمعوا جميعاً مع بن سلمان.

العالم- خاص بالعالم

وقال الصيداوي في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العلاقة الوثيقة بين بن سلمان والموساد ليست وليدة اليوم وانما هي ممتدة، والواقع ان علاقة السعودية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي هي علاقة قديمة جداً وكانت دوماً مخفية، وربما الفرق مع المغرب والامارات، ان السعودية لم ترغب فتح سفارة اسرائيلية لديها حفاظاً على ما بقي من ماء وجهها، لوجود الاماكن المقدسة كمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً الى ان السعودية تستخدم برنامج بيغاسوس ما يعني ان الموساد هو من ضمن ذلك وعمل من اجل ذلك.

واوضح الصيداوي، ان ثلاثة دول متورطة في التجسس الاسرائيلي، منها المغرب الذي استهدف الجزائر بشكل خاص، غير ان المفاجئة ان الملك محمد السادس نفسه قد تعرض لقضية التجسس، ما يعني ان المخابرات الاسرائيلية تتوغل لتصبح دولة داخل دولة ولا يراقبها احد.

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