7 خروقات جوية للعدو فوق بيروت والجنوب والشمال وجبيل

العالم_لبنان

وصدر اليوم الجمعة عن قيادة الجيش اللبناني ، البيان الآتي: بتاريخ 22 / 7 / 2021 الساعة 3,15 ولغاية الساعة 17,00 تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، الشمال وجبيل. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما صدر عن قيادة الجيش ، البيان الآتي: بتاريخ 22 / 7 / 2021 الساعة 1,03 ولغاية الساعة 1,08 تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري من فوق البحر غرب بيروت باتجاه الشمال وصولا حتى جبيل، وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

العالم_لبنان