الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

7 خروقات جوية للعدو فوق بيروت والجنوب والشمال وجبيل

7 خروقات جوية للعدو فوق بيروت والجنوب والشمال وجبيل
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

شهدت سماء لبنان من الجنوب الى الشمال خلال الساعات الأخيرة خروقات جوية للعدو الصهيوني .

العالم_لبنان

وصدر اليوم الجمعة عن قيادة الجيش اللبناني ، البيان الآتي: بتاريخ 22 / 7 / 2021 الساعة 3,15 ولغاية الساعة 17,00 تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، الشمال وجبيل. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
كما صدر عن قيادة الجيش ، البيان الآتي: بتاريخ 22 / 7 / 2021 الساعة 1,03 ولغاية الساعة 1,08 تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري من فوق البحر غرب بيروت باتجاه الشمال وصولا حتى جبيل، وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

العالم_لبنان

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير الصحة اللبناني:مستودعات الادوية  فرغ تقريبا من أدوية الأمراض المستعصية

أزمة المحروقات تُهدّد كل القطاعات في لبنان

ارتفاع في اسعار المحروقات في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ايران تعلن الوصول للاكتفاء الذاتي في تصنيع المسيرات

شرط "طالبان" للتفاوض وإحلال السلام في أفغانستان -

قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني في مومباي الهندية نتيجة هطول الأمطار

لافروف: الغرب يحاول تقويض الاستقرار في روسيا وإثارة الاضطراب في دول مجاورة قبل الانتخابات

الحرارة إلى انخفاض وفرصة لزخات مطرية على المرتفعات الساحلية في سوريا

الهند تعلن اسقاط طائرة مسيرة فيها متفجرات