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إطلاق نار قرب البيت الأبيض

إطلاق نار قرب البيت الأبيض
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفادت الشرطة الأمريكية بإصابة شخصين اثنين جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الخميس على بعد كيلومترين من البيت الأبيض في واشنطن.

العالم- الأميركيتان

وقال مكتب العلاقات العامة لشرطة واشنطن: "تم ارسال مصابين المستشفيات المحلية".

وأضاف أن الحادث وقع في الساعة 20:00 تقريبا مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، على مفترق شارع 14 وشارع ريغز، مشيرا إلى أن الشرطة لم تحتجز أحدا بعد.

وتقوم الشرطة حاليا بالبحث عن المشبته به في إطلاق النار، وهو رجل يرتدي سترة صفراء، على متن سيارة سوداء بأرقام محلية.

وكتب شهود عيان في شبكات التواصل الاجتماعي أنهم سمعوا ما بين 20 و30 طلقة.

ويقع المفترق المذكور في حي مزدحم بواشنطن على بعد كيلومترين من البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أشار أكثر من مرة إلى أن جائحة "العنف المسلح" تجتاح الولايات المتحدة. وقال أمس الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية يرتفع بغض النظر عن انخفاض العدد الإجمالي للجرائم في البلاد.

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