اردنيون وفلسطينيون يصابون بكورونا في السجون السعودية

العالم - السعودية

الحساب السعودي المعارض المعروف باسم "معتقلي الرأي" على "تويتر" كشف في تغريدة له عن تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين والاردنيين في سجن أبها جنوب غرب المملكة، داعيا السلطات السعودية لأخذ كافة اجراءات العلاج والسلامة بحق المعتقلين الذين أصيبوا بالوباء، كما طالب باتخاذ اجراءات الوقائية اللازمة بحق المعتقلين الاخرين لمنع اصابتهم بالفيروس.

لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية حملت السلطات الأردنية والسعودية، كامل المسؤولية عن سلامة اكثر من ستين اردنيا وفلسطينيا معتقلين في سجون المملكة منذ نحو عامين، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم. واكدت اللجنة اصابة تسعة من المعتقلين بفيروس كورونا منذ اسبوع في سجن ابها، متهمة إدارة السجون بعزلهم في غرف انفرادية، ووصفت حالة بعضهم الصحية بالصعبة لتراكم الأمراض بسبب طول فترة الاعتقال. وشددت اللجنة على ضرورة توفير العلاج اللازم لهم من خلال المستشفيات اللازمة، خصوصاً أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة.

من جانبه طالب رئيس اللجنة خضر مشايخ، الحكومة الأردنية بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السعودية وإنقاذ حياتهم من أي أخطار تتعلق بالحالة الوبائية أو سوء ظروف الاعتقال. كما عبر عن أسفه من استمرار تأجيل جلسة النطق بالحكم بحق المعتقلين لما يقارب العام بدون مبرر قانوني.

وفي سياق الانتهاكات أيضاً اعتبرت منظمة سند الحقوقية ان القضاء السعودي اصبح أداة قمع واضحة تستخدمها المملكة ضد منتقدي سياستها، من الناشطين والمفكرين والمعبرين عن آراءهم. مؤكدة ان القضاء يعاني من انحياز صريح لصالح مزاجيات ولي العهد محمد بن سلمان. ولفتت المنظمة الى ان معتقلي الراي بسجون المملكة يتعرضون لأحكام جائرة.

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت في وقت سابق السلطات في المملكة الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام ريثما تقوم جهة مستقلة بإعادة النظر في جميع قضايا احكام الإعدام بما فيها النظر في ممارسات وزارتي العدل والداخلية التي ربما تنطوي على انتهاكات حقوق الانسان.