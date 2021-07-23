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تركيا.. غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا

تركيا.. غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر تركية غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا، وانقاذ 36 منهم، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين.

العالم _ أوروبا

وأفادت مصادر اعلامية، في تركيا بأن وزارة الدفاع التركية أعلنت غرق قارب مهاجرين غير نظاميين على بعد 161 ميلا بحريا جنوب غرب منطقة كاش الواقعة (قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في المتوسط) وكان على متن القارب 45 شخصا، وأعمال البحث عنهم متواصلة.

كما اعلنت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في وزارة النقل والبنى التحتية، أن مركز تنسيق أعمال البحث والانقاذ التابع للمديرية العامة للملاحة البحرية في الوزارة، تلقى بلاغا مساء الخميس، بغرق قارب يقل لاجئين جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية.

وذكرت المصادر أن مسؤولي سفينة تجارية تركية كانت في موقع الحادث أشاروا إلى نفاد وقود القارب الذي يقل لاجئين سوريين وغرقه جراء الأحوال الجوية السيئة.

وأفادت الوزارة أن السفينة التجارية التركية أنقذت 31 لاجئا، فيما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين.

وأشارت إلى إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية وطائرة للبحث عن المفقودين، واستمرار أعمال البحث بمشاركة 4 سفن تجارية.

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