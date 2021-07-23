الاحتلال سيضيف لأول مرة تمرينا دوليا لتشغيل طائرات بدون طيار

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في بيان صحفي: "إن سلاح الجو بدأ مناورة دولية مع طيارين من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بطائرة بدون طيار، هي الأولى من نوعها".

واستمرت التدريبات، المسماة Blue Guardian، لمدة أسبوعين، شملت خلالها تحليق الفرق الأجنبية بطائرات هيرمس 450 المسيرة.

وذكر جيش الاحتلال أن "الفرق تدربت على سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك دعم القوات البرية ومهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية والتعاون مع مختلف القوات في الجو".

وقال إن هذه التدريبات تركز على الطائرات بدون طيار على الإطلاق، لها "أهمية استراتيجية" بسبب تعاون القوات الجوية مع الدول الأجنبية.