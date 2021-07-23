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الحشد الشعبي يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد

الحشد الشعبي يطيح بإرهابيين فخخا عشرات العجلات في بغداد
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيأة الحشد الشعبي ،اليوم الجمعة، عن القاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ"ولاية العراق" شمالي العاصمة بغداد .

العالم-العراق

وقالت الهيأة في بيان، انه "جاء ذلك بعد جهد استخباري وامني لمديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي والذي تكلل بإلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة التفخيخ ضمن ما يسمى بـ"ولاية العراق" قاطع شمال بغداد."

واضافت ان "الارهابيان ساهما بتفخيخ عشرات العجلات طيلة فترة انتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي".

واشارت الهيأة الى ان "هذه العملية تأتي في سياق العمليات النوعية الناجحة لأمن الحشد الشعبي والتي أسهمت في الإطاحة بالعديد من الإرهابيين البارزين والخطرين وتفكيك الشبكات الإرهابية واحباط مخططاتها الاجرامية".

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