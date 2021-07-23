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الصين تفرض عقوبات مضادة على وزير التجارة الأمريكي السابق

الصين تفرض عقوبات مضادة على وزير التجارة الأمريكي السابق
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

قالت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات مضادة على أفراد أمريكيين من بينهم وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأوضحت بكين أن هذه العقوبات تأتي ردا على نظيرتها الأمريكية على مسؤولين صينيين من مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ.

والعقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين بموجب قانون مواجهة العقوبات الخارجية الجديد الذي أقِر في يونيو.

يذكر أن تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قال في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بوعظ الصين أو إصدار "تعليقات طائشة" عنها.

وأضاف أن الصين تؤمن دائما بأن العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تتطور على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنافع المتبادلة، بدلا من منفعة طرف واحد فقط.

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