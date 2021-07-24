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بالفيديو.. فأر كبير يعطل برلمان الأندلس ويحدث فوضى!

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

واجه البرلمان الإقليمي في الأندلس عطلا مؤقتا، وذلك بسبب فأر كبير اقتحم إحدى الجلسات وسبب حالة فوضى.

العالم- منوعات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حالة الفوضى والهلع، التي أثارها الفأر خلال جلسة داخل برلمان إقليم الأندلس، الذي يتمتع بحكم ذاتي في جنوب إسبانيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويمكن رؤية كيف كانت الجلسة تجري بشكل طبيعي والمتحدثة الإقليمية مارتا بوسكيه تلقي كلمتها، قبل أن تصاب بهلع وذهول مفاجئ بعدما رصدت فأرا، لتعم حالة من الفوضى بين صفوف النواب، وبدأ بعض المتحدثين يقفزون من مقاعدهم وآخرون يركضون هرباً وينظرون حولهم في قلق.

وعلى الرغم مما سببه الفأر من حالة فوضى وتعطيل للجلسة، إلا أنها استكملت لاحقاً .

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