نابلس..إصابة جنديين إسرائيليين بالمواجهات في بلدة بيتا

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر إعلام عبرية أن جنديين أصيبا خلال مواجهات عنيفة اندلعت ظهر اليوم مع عشرات الفلسطينيين قرب البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

وشهدت بلدتا بيتا وأوصرين جنوب نابلس -الجمعة- مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال، أدت إلى إصابة 320 فلسطينيا ، منها 21 إصابة بالرصاص الحي، و68 بالمطاط، 195 بالغاز اختناقًا، و11 حروقًا، و25 سقوطًا وإصابات مباشرة بقنابل الغاز.

وشارك مئات المواطنين في الفعاليات المناهضة للاستيطان على جبل صبيح بعد أداء صلاة الجمعة في بلدة بيتا.

ويواصل الشبان وأهالي بلدة بيتا فعاليات المقاومة اليومية والإرباك الليلي، للتصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي جبل صبيح وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على رأس الجبل.

ورصد تقرير دوري أعدته الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" بالضفة (748) عملًا مقاومًا متنوعًا ضد الاحتلال ومستوطنيه خلال حزيران الماضي، شهدت خلالها محافظة نابلس (26) عملية إرباك ليلي ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا، ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، في حين تشهد أيام الجمعة الصلاة على أراضي الجبل.

ومنذ حوالي شهرين ونصف تشهد بيتا مواجهات يومية في منطقة جبل صبيح بين جنود الاحتلال وشبّان فلسطينيين، وتشتد في ساعات الليل؛ في محاولة لطرد المستوطنين من المكان.

واستشهد خلال المواجهات 4 شبان، وأصيب المئات منهم العشرات بالرصاص الحي.