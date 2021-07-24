السودان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي

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وأهابت غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي في بيان لها بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين، بأخذ الحيطة ووضع التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه.

وناشدت المواطنين على إمتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول، إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على إمتداد النيل، حفاظا على القرى والمزارع والممتلكات.

وأكدت الغرفة ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد، حتى يمرهذا الموسم على خير وسلام.

سد مروي

وسد مروي هو سد كهرومائي سوداني، يقع على مجرى نهر النيل قرب مدينة مروي في الولاية الشمالية على بعد 350 كيلومترا من الخرطوم.

واكتمل بناء السد في الثالث من مارس/آذار 2009، ويصل ارتفاعه إلى 67 مترا، وتبلغ السعة التخزينية لبحيرته أكثر من 12 مليار متر مكعب، بطول يصل إلى 176 كيلومترا، وتعد أكبر مسطح مائي بالسودان، ويخزن مياها تكفي لتوليد الكهرباء باستقرار طوال العام.